ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки в эйфории

В четверг, 2 июля, мировые рынки дружно вышли в «зелёную зону». Тон росту мировых рынков задали США, где в четверг были опубликованы сильные данные по рынку труда за июнь, показавшие снижение безработицы с 13 до 11% трудоспособного населения за месяц и создание в июне более 4 млн новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что превзошло ожидания рынка. Президент США Дональд Трамп на вчерашней пресс-конференции заявил, что эти данные говорят о начале восстановления американской экономики после пандемии коронавируса и о том, что он – лучший президент США за всю историю (конкурент Трампа в предвыборной кампании Джо Байден с этим не согласился и назвал Трампа единственным фактором, способным обрушить фондовый рынок США). Как бы ни развивались предвыборные страсти в США, фондовый рынок показывает оптимизм: в четверг индекс Dow 30 вырос на 0,36%, S&P 500 – на 0,45%, а индекс биржи Nasdaq 211; на 0,52%. Азиатские фондовые индексы с утра на подъёме.

Российский фондовый рынок в четверг вырос вслед за американским и европейскими рынками. Индекс МосБиржи повысился за день на 1,66%, до 2788,79 пунктов, а индекс РТС взлетел на 2,94%, до 1248,28 пунктов.

Лидерами роста среди российских акций по итогам четверга стали привилегированные акции «Россетей», подорожавшие н а 6,08%; также выросли в цене лучше остального рынка акции «РусГидро» и «Магнита» (на 4,14% каждая) и акции строительной группы «ЛСР» (+4,11%). Динамику слабее рынка показали акции «Аптечной сети 36.6» (-2,01%), «Мосэнерго» (-1,87%) и «Аэрофлота» (-0,87%). Наш прогноз на сегодня по индексу РТС – снова в диапазоне 1240-1270 пунктов, а по динамике индекса МосБиржи — в коридоре 2780-2810 пунктов.

Цена на нефти сорта Brent в четверг показала неплохой рост на 1,9%, до $42,65 за баррель, и, похоже, готова штурмовать отметку в $43. Одновременно цена сорта WTI выросла на 1,4%, до $40,27 за баррель, превысив значимый уровень в $40 для американской нефтяной отрасли. Количество активных нефтедобывающих платформ в США, согласно еженедельному отчёту Baker Hughes, за прошлую неделю продолжило падать до рекордно низких уровней 2009 года и сократилось на 3 единицы до 185.

Сегодня с утра после новостей о том, что Конгресс США принял закон о санкциях против ряда официальных лиц Китая из-за якобы имевшего место нарушения прав человека в Гонконге, цены на нефть начали корректироваться вниз: Brent падает уже на 0,4%, а WTI — на 0,42%. Прогнозируем на сегодня цену Brent в коридоре $41,5-43 за баррель.

Курс доллара США к российскому рублю расчётами «на завтра» в четверг довольно сильно упал, подешевев на 70 коп. (-1%), до 70,58 руб. А курс евро вслед за долларом тоже упал на 70 коп. (-0,87%), до 79,3 руб. По нашему прогнозу, сегодня доллар проведёт торги в интервале 70-71 руб., а евро - в диапазоне значений 79-80 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»