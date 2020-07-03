Комментарии

ПСБ: В конце недели мировые рынки находятся под влиянием неплохой статистики по рынку труда США

3 июля 2020

Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи способен сохранить умеренно-позитивный настрой и закрепиться выше середины диапазона 2750-2800 пунктов. При это сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок.
По-прежнему лучше рынка будут выглядеть внутренние сектора. В начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 70,4 рубля, после чего может перейти в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к данной динамике станет снижение активности игроков, вызванное выходным в США. Российские облигации отыграли оптимизм на глобальных рынках после публикации сильных индексов PMI за июнь. Сегодня ждем боковой динамики. Рост цен ОФЗ во втором полугодии будет сдерживать увеличение размещения нового госдолга.

Правительство рекомендовало Аэрофлоту (ДЕРЖАТЬ) не выплачивать дивиденды за 2019 год - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Авиаотрасль проходит острейший кризис рынка авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса. Так, в апреле и мае спрос на перевозки пассажиров практически отсутствовал. Группа Аэрофлот является крупнейшим авиаперевозчиком в России, и компания испытывает колоссальное давление вследствие спада на рынке, а для ее функционирования требуется привлечение кредитов. В таких условиях отсутствие дивидендов выглядит логичным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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