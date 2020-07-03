ИАЦ «Альпари»: Саудиты грозят новой нефтяной войной

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Министр энергетики Саудовской Аравии недавно выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав подробные планы по ограничениям добычи нефти. Страны не смогли предоставить во время видеоконференции ОПЕК 18 июня каких-либо конкретных цифр по сокращению нефтедобычи. После этого Саудовская Аравия дала понять, что может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы нанести ущерб экономикам Анголы и Нигерии.

Проблема соблюдения квот существовала в ОПЕК всегда, так как никакого механизма контроля и санкций по фак у не было. Этим грешили и сами саудиты. Однако угрозы подорвать ценовую стабильность являются крайне безответственными и не позволяют характеризовать Саудовскую Аравию, как надежного партнера на энергетическом рынке. На нефтяном рынке сейчас три основных игрока – Россия, США и Саудовская Аравия, они определяют рынок. От Анголы и Нигерии зависит не так много. При этом США обвал цен на нефть переживут. А вот для России и Саудовской Аравии резкое снижение цен на нефть будет разрушительным, как для экономики, так и для бюджета. Арабскому к ролевству не стоит стрелять себе в голову.

В июле Urals вероятно будет торговаться с премией к Brent. Поддержку стоимости Urals окажет снижении отгрузок сырья в июле более ем на 40% вследствие сокращения добычи в России в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидается, что российский морской экспорт Urals в июле сократится на 534 тыс. баррелей в сутки (2,12 млн тонн) относительно июня до 770 тыс. баррелей в сутки (3,32 млн тонн), что является минимумом за историю мониторинга c 2002 года.

Впрочем, для цен на нефть главное сейчас это ситуация с пандемией. Новая волна – это новый карантин и вероятно новый обвал цен на нефть. Остается надеяться, что мировая экономика избежит данного сценария, и в июле нефть будет стоить $40-45 за баррель, Urals вероятно будет торговаться с премией к Brent. Базовая цена нефти в российском бюджете на 2020 год (уровень отсечения) составляет $42,4 за баррель.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»