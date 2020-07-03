Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 4 017,2500 руб/1 г золота и 40,6400/1 г серебра
3 июля 2020
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 017,2500 руб.
- 1 грамм серебра - 40,6400 руб.
- 1 грамм платины - 1 863,6899 руб.
- 1 грамм палладия - 4 319,1401 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,7400 р. (0,76%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6200 р. (1,50%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,7200 р. (0,25%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
63,1300 р. (1,44%).
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