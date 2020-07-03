Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 4 017,2500 руб/1 г золота и 40,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 017,2500 руб.

1 грамм серебра - 40,6400 руб.

1 грамм платины - 1 863,6899 руб.

1 грамм палладия - 4 319,1401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7400 р. (0,76%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6200 р. (1,50%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7200 р. (0,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,1300 р. (1,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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