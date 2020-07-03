«Фридом Финанс»: Статистика экономики РФ улучшается

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня несмотря на стабильность нефтяных цен – и ключевую роль, которую эта стабильность играет в преодолении дефляционных рисков и рисков экономического шока – в лидерах роста отсутствуют акции предприятий ТЭК. Напротив, хуже рынка после отсечки по дивидендам торгуются акции ПАО «Башнефть». Совет директоров Башнефти в качестве дивидендов за 2019 г. на одну обыкновенную и привилегированную акцию рекомендовал выплатить по 107,81 руб. Это эквивалентно высокой дивидендной – особенно с учетом «коронакризиса» – доходности к текущим ценам в 6% и 8% годовых соответственно. Риском и потенциальным шансом получения прибыли в рамках инвестиций в эти бумаги служат слухи о выкупе их Роснефтью. Как известно, цена приобретаемых ценных бумаг, на основании обязательного предложения, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов за шесть предыдущих месяцев. Поэтому, в итоге эта высоко спекулятивная и высоко рискованная идея выглядит способной в ближайшие месяцы стать драйвером для роста котировок акций Башнефти.

Совет директоров авиакомпании Аэрофлот рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании. Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты, ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля. Бумаги ПАО «Аэрофлот» сегодня утром снизились на 2%.

Сравнительно благоприятную динамику второй день подряд показывают акции Россетей. Как известно, по итогам 2019 года компания выплатила рекордно высокие дивиденды – в общей сумме 23 млрд рублей. На обыкновенную акцию и на «преф» пришлось 0,088 руб. и 0,189 руб., дивиденды поступили на счета 30 июня и, судя по динамике рынка, акционеры стали покупать на эти деньги акции в первый рабочий день после выходных.

Индекс PMI в сфере услуг РФ в июне вырос до 47,8 против 35,9 пт в мае. Статистика вновь подтвердила медленное по сравнению с локомотивами роста, такими, как США и КНР, восстановление активности в экономике РФ. Тем не менее, статистика экономики РФ улучшается. Гендиректор компании Северсталь Александр Шевелев сегодня в интервью агентству Bloomberg отметил, что “признаки восстановления мы видим практически на всех рынках. Другое дело, что рынок восстанавливается с экстремально низкой базы». По словам господина Шевелева, Северсталь не сокращала мощности, но была вынуждена нарастить экспорт на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Информация носит позитивный характер для оценок компангии, но сегодня утром акции Северстали торгуются «в нуле».

На американских площадках зафиксирован вновь рост, цены на сырье стабильны вблизи трехмесячных максимумов. На фоне ожидаемого снижения активности торгов в День Благодарения, сегодня преобладают шансы роста российского фондового рынка. Но активность покупок от текущих уровней возможно, снизится.

По итогам следующей недели также при повышенных рисках для прогноза возможным представляется повышение рынка в рамках сформированных на зарубежных товарных и фондовых площадках трендов.

Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2745-2790 пунктов, 69,50-71,40 рублей и 78,35-80,70 рублей за доллар США и евро соответственно.