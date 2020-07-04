Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 4 022,4600 руб/1 г золота и 40,8400/1 г серебра
4 июля 2020
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 022,4600 руб.
- 1 грамм серебра - 40,8400 руб.
- 1 грамм платины - 1 840,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 329,2500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,2100 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,49%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,1899 р. (1,24%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,1099 р. (0,23%).
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