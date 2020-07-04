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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 4 022,4600 руб/1 г золота и 40,8400/1 г серебра

4 июля 2020
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 022,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,8400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 840,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 329,2500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2100 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1899 р. (1,24%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,1099 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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