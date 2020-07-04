«Фридом Финанс»: На следующей неделе индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для российского сегодня рынка умеренно-негативный. Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%, нефть дешевеет в таких же пределах. Баррель марки Brent держится около $42,5, это на 70 центов ниже пиков предыдущей сессии, но все еще близко к максимумам весны и начала лета. Снижение в пятницу вызвано новостями о росте заболеваемости коронавирусом в США в штатах южного пояса. Дополнительное давление на нефть оказывают новые разногласия внутри ОПЕК+ по поводу соблюдения и продления квот на добычу. На следующую неделю мы закладываем преимущественно боковую динамику в нефти от $39,5 до $43,5 за баррель.

РТС сегодня держится внизу диапазона 1230-1250 пунктов. Рынок все с большим трудом воспринимает позитивные новости из-за рубежа и сильнее реагирует на негатив. Мы ожидаем, что следующая неделя пройдет под знаком низкой волатильности. Индекс может на время пробиваться выше 1250, но основным ориентиром останется диапазон 1200-1250. В отдельные дни не исключаем просадки ниже 1200.

Индекс Мосбиржи держится чуть ровнее, чем РТС, по причине того, что падение активов компенсируется ослаблением рубля. Слабый прирост в индексе, который мы сегодня видим, до конца сессии может усилиться. Рынок сейчас колеблется под верхней планкой диапазона 2780-2800. Закрытие может произойти чуть выше 2800 пунктов. На следующей неделе мы ожидаем удержание рынком диапазона 2750-2830 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня сильно выделяются префы и обыкновенные акции Башнефти (-5,4% и -3,7% соответственно). Падение связано с дивидендной отсечкой. Выплата назначена на понедельник 6 июня. Дополнительное влияние на бумаги могла оказать новость о смене руководства компании. Роснефть, которая владеет контрольным пакетом, назначила председателем совета директоров Башнефти своего первого вице-президента Дидье Касимиро. По традиции рынок избегает ставок на новые персоны, поэтому инвесторы обычно выходят из бумаг в ожидании большей ясности: что изменится или не изменится в политике компании. Мы не ожидаем смены стратегии Башнефти. Бумаги сохраняют потенциал роста до 1600 рублей до конца этого года, или +15%.

Позитивно сегодня торгуются привилегированные акции Мечела (+3,5%), что также связано с дивидендами. Компания объявила, что в этом году выплатит 3,48 рубля, но только по префам (это порядка 4% к цене), что и вызвало соответствующий подъем котировок. На наш взгляд, Мечел в ближайшие недели сохранит боковой тренд. До осени подъем более чем на 5% маловероятен.

Рубль дешевеет, отступая все дальше от минимумов июня. Доллар зафиксировался около отметки 71,5, но в отдельные моменты торговался чуть выше этой планки. Мы ожидаем закрытия около текущих значений. На следующей неделе валютная пара вряд ли покажет сильную динамику в ту или иную сторону. Мы закладываем сохранение в диапазоне 70-71,5. Евро сегодня торгуется в середине диапазона 80-80,5. До конца следующей недели мы не исключаем его роста еще на 1 рубль, до 81,5 за единицу.