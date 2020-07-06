«Альпари Евразия»: Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,7-72,1 руб.

В пятницу большинство основных западноевропейских индексов завершило день снижением. Рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня независимости. На общем негативном фоне российские индексы изменились разнонаправлено. По итог ам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,46%.

Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 1,05%. Среди лидеров роста – «Юнипро» (+2,74%) и X5 (+2,13%). Американский индекс Dow Jones вырос в четверг на 0,36%. Но уже утром понедельника большинство рынков стран АТР активно росло на 1,8-4,8%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 165 п., на 1,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2775-2830 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов.

Несмотря на стабильно высокие нефтяные котировки, рублю в пятницу снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 71,3700 руб. (+81,75 коп.). Европейская валюта выросла до 80,2900 руб. (+96 коп.). Утром понедельника нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост, что может оказать поддержку рублю на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,7-72,1 руб., для европейской валюты — 79,5-81,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»