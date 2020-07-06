ПСБ: Рубль получит поддержку как со стороны цен на нефть, так и от укрепления валют развивающихся стран

В последние сессии на фоне позитивной макроэкономической статистики мировые рынки смогли возобновить восходящее движение, несмотря на сохраняющиеся риски. Учитывая рост внешних фондовых площадок и ситуацию на рынке энергоносителей, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг в сторону уровня 2850 пунктов. Рубль получит поддержку как со стороны цен на нефть, так и от укрепления валют развивающихся стран, что уже на открытии может вернуть пару доллар/рубль в район 71 рубля. Планы Минфина РФ увеличить чистые внутренние заимствования до 4 трлн руб. на фоне усиления санкционной риторики со стороны США и снижения спроса на риск на глобальных рынках привели к росту доходности 10-летних ОФЗ до 6,04% годовых.

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи (ПОКУПАТЬ) в июне вырос на 10,3% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Положительную динамику продемонстрировали основные биржевые рынки: рынок акций, облигаций, срочный рынок, спот-рынок валюты и денежный рынок. Наиболее сильный рост наблюдается на фондовой и срочной секциях, что может быть связано ростом интереса розничных инвесторов к рисковым финансовым инструментам на фоне снижения процентных ставок по вкладам, а также развития финансовых сервисов, которые упрощают доступ к рынкам капитала.

Акционеры Мечела (-) одобрили реструктуризацию долга компании перед госбанками - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Реструктуризация начала действовать 7 мая, однако она потеряла бы силу без одобрения акционеров. В случае, если бы реструктуризация не была одобрена акционерами в установленные сроки, компании пришлось бы выплатить банкам 332,6 млрд рублей в 2020-2022 годах, в том числе 121,2 млрд рублей - в этом году. Акционеры, голосовавшие против сделок, а также не голосовавшие по этому вопросу, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 80,57 рубля за бумагу.