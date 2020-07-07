«Фридом Финанс»: Рубль серьезно слабеет на фоне растущего фондового рынка

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Поддержку индексам акций сегодня оказывал сильный внешний фон: до 2% прибавляли европейские и американские площадки, Азия закрылась приростом до 5,7%, фонды развивающихся стран набирали за сессию почти 4%. Сырьевые активы, включая нефть, тоже росли. Brent сегодня торговалась вверху диапазона $42,8-43,7, прибавляя в сумме около 1% к закрытию пятницы.

РТС торговался в коридоре 1240-1260 пунктов, в целом продолжая тренд последних нескольких недель на общее боковое движение. Выбить его из этого состояния могут только сильные внешние триггеры, которых пока нет. На этой неделе мы ожидаем сохранение диапазона 1210-1280 пунктов. Во вторник не исключена коррекция вниз на 20-30 пунктов от текущих значений.

Индекс Мобсиржи на подъеме не только благодаря внешнему спросу, но и падению рубля. Индикатор сегодня пробился выше отметки 2850 пунктов впервые с начала текущего кризиса, и к закрытию он практически не растерял своего запала. Около трети этого прироста обеспечено слабым рублем: произошла переоценка активов компаний-экспортеров, которые формируют существенную часть индекса. Ближайшая цель в сторону роста – 2910 пунктов. Однако на вторник мы закладываем снижение индекса ближе к отметкам 2800-2830.

В лидерах сегодня: TCS (+3,5%), Магнит (+3,3%), Система (+3,2%), префы Ростелекома (+3,1%), Яндекс (+3,1%), Qiwi (+2,9%), Детский мир (+2,8%), Полюс (+2,7%). Последняя из перечисленных бумаг преодолела планку 12500 рублей за штуку и закрепилась на новой высоте, чего еще не происходило ни разу (в моменте подъемы уже были, например, в мае). Это можно считать сигналом к продолжению ралли. Следующей значимой целью станет отметка 12750 (+2% выше текущей цены). Ее мы сможем увидеть на ближайших сессиях.

Среди немногих падающих бумаг выделяется ТГК-1 (-4,2%). Бумага «очистилась» от дивидендов, во вторник состоятся выплаты в пользу акционеров. Акцию считаем долгосрочно привлекательной, но на среднем горизонте потенциал роста пока исчерпан. Наиболее вероятная динамика до конца лета – боковая.

Доллар подскочил выше 72 рублей за единицу, евро перевалил за отметку 81,5. Российская валюта слабеет под влиянием разворота в бюджетном правиле: Минфин в июле снижает объем продажи резервов из ФНБ практически вдвое. Этот негатив по большей части отыгран. Уже под вечер валютные пары вернулись к более умеренным значениям 71,7 и 81,1 соответственно. Во вторник мы ожидаем коррекцию валюты вниз до 71-71,5 по доллару. Евро может корректироваться чуть сильнее: сегодня он приблизился к своим годовым максимам по отношению к валюте США, и небольшая остановка роста вполне назрела.