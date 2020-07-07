«Фридом Финанс»: S&P500 в ходе предстоящих торгов поднимется выше 3150 пунктов

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 2 июля закрылись в плюсе. Позитивный тон торгам задала публикация статистики рабочих мест в июне, вышедший перед праздничными выходными. В релизе отразился рост показателя, который оказался выше ожиданий и стал максимальным в истории – 4,8 млн. Безработица опустилась до 11%. Nasdaq Composite вторую сессию подряд обновлял рекорды. S&P500 по итогам дня прибавил 0,45%, достигнув 3130 пунктов. 3 июля биржи США были закрыты в преддверии Дня независимости.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют позитивную динамику после ралли китайских индексов и вопреки продолжающейся пандемии. Влиятельное китайское медиа Securities Times опубликовало редакционную статью о важности «бычьего» рынка для экономики, что вызвало повышенный интерес к ценным бумагам и способствовало оптимизму на мировых площадках.

Тем временем пандемия остается в фокусе внимания. В США ежедневная заболеваемость остается вблизи максимумов, превышая 50 тыс. Эпицентром распространения коронавируса остаются Техас и Флорида. Рост числа заражений уже привел к снижению активности потребителей, что создает риски для восстановления экономики. К повторным локдаунам приходится прибегать и в некоторых частях Испании, что подчеркивает риски очередного ввода ограничений.

Азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei набирает 1,8%. Гонконгский Hang Seng в плюсе на 3,8%. Шанхайский CSI 300 демонстрирует настоящее ралли, поднимаясь почти на 6%. Биржи Европы растут в пределах 2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис поднимается к 0,7%. Августовский фьючерс на Brent торгуется выше $43 за баррель. Золото после попытки снижения торгуется в нуле, у $1775 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов поднимется выше 3150 пунктов.

В центре внимания сегодня релиз июньского индекса деловой активности в секторе услуг PMI от ISM. Ожидается рост показателя благодаря снятию ограничений во многих штатах. Тем не менее индекс остается в отрицательной области под влиянием спровоцированного эпидемией коронавируса экономического шока. Развитие второй волны этой эпидемии грозит отложить восстановление экономики.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 16 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина S&P500 становится более благополучной, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется. Возможно, индекс попробует сегодня закрыть гэп от 11 июня до 3185 пунктов. Он остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. Тем не менее MACD все еще в минусе. Отсутствие определенности говорит пока в пользу консолидации S&P500 выше 3000 пунктов.

7 июля за второй квартал отчитается производитель одежды Levi Strauss & Co. Как ожидается, компания сообщит о снижении выручки на 57% из-за временного закрытия магазинов. Это также может привести к убыткам после прибыли годом ранее. Инвесторы будут следить за комментариями по текущим уровням спроса и показателями в азиатском сегменте бизнеса компании, так как многие страны региона начали ослаблять карантинные меры раньше других. К тому же менеджмент Levi Strauss рассчитывает, что кризис будет способствовать усилению рыночных позиций компании и ускорит развитие бизнеса в соответствии со стратегическим планом. К примеру, в 2008-2009 году компании удалось отвоевать рыночную долю у более дорогих брендов, что может повториться и в нынешнюю рецессию. Levi Strauss успешно развивает цифровые каналы продаж и портфолио продуктов. Это будет способствовать улучшению ее финансовых показателей.

Walgreens Boots Alliance о результатах за минувший квартал отчитается 9 июля. Компания ждет снижения выручки в пределах 1%, что в условиях рецессии можно назвать неплохим результатом. При этом консенсус предполагает рост скорректированной EPS. Несмотря на вызванный пандемией шок, позиции Walgreens Boots Alliance остаются стабильными. Компания выглядит способной преодолеть временные трудности. Более того, менеджмент продолжает трансформацию бизнеса, оптимизируя затраты, закрывая точки продаж и развивая партнерскую сеть. Пандемия замедлит этот процесс, но долгосрочно компания сохраняет потенциал роста благодаря повышению эффективности. О стабильности бизнеса свидетельствует сохранение планов менеджмента по дивидендным выплатам. Дивидендная доходность акций WBA превышает 4%.

9 июля Delta Airlines представит финансовые результаты за апрель-июнь. Обвал доходов авиаперевозчика по всему миру начался уже в середине первого квартала. При этом компания не успела оптимизировать расходы. На этом фоне доля операционных расходов в выручке увеличилась на 15% г/г. По итогам января-марта Delta получила убыток $534 млн вместо прибыли годом ранее. Второй квартал полностью отразит не только влияние текущей ситуации на бизнес, но и умение Delta адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре. В отчетном периоде компания должна была сократить расходы на 50%. Для этого 37 тыс. сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а 650 самолетов были временно выведены из эксплуатации. Руководству были снижены выплаты, в том числе за счет сокращения рабочего дня. Запланированные капитальные затраты были урезаны на $3 млрд.