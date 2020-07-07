ИАЦ «Альпари»: Сегодняшний рынок – это рынок парадоксов

На российском фондовом рынке уверенный рост, рубль - лидер снижения. Понедельник оказался на самом деле очень неоднозначным торговым днем: при стабильном внешнем фоне, отсутствии стрессов внутри и за пределами экономики РФ и «зеленой» нефти российская валюта камнем падала вниз. Однако это никак не помешало подниматься, например, индексу РТС. Сегодняшний рынок - это рынок парадоксов.

С одной стороны, все ранее висевшие в воздухе геополитические факторы получили разрешение. Парад Победы провели, за поправки к Конституции проголосовали, и даже коронавирус вроде бы взяли под контроль. Самое время выровнять ситуацию на рынках капитала в соответствии с конъюнктурой, которая не изменилась ровным счетом никак: бюджет все такой же дефицитный, и его нужно как-то закрывать, а рынок ОФЗ теперь менее интересен нерезидентами и владельцам «горячих денег», раз ключевая ставка в России резко понижена. Вероятность новых западных санкций в отношении всей России, ее госдолга, ее отдельных компаний и граждан становится реальнее. Нагнетается новая негативная волна против России в ведущих СМИ США и Великобритании. В этом свете поведение рубля выглядит, конечно, объяснимо.

В хорошем плюсе сегодня акции «Системы» и «Магнита». Обозначенные нами ранее цели в акциях «Магнита» реализованы, возможность скатиться обратно в «боковик» сведена к минимуму, и новая цель подъема располагается теперь у 4500 руб. Под давлением сегодня тесная компания эмитентов, от акций «ТГК-1» и «ТГК-2» до «ТМК», но эти истории локальные. Индекс Мосбиржи проторгуется в ближайшее время в диапазоне 2820-2860 пунктов, а индекс РТС останется в пределах 235-1265.

Доллар США сегодня рос выше 72 руб., но к вечеру скорректировался до 71,61 руб. и выглядит вполне уверенным в себе. Краткосрочно американская валюта может консолидироваться в рамках 71-72 руб., но сегодняшние движения отлично иллюстрируют возможность торгов в пределах 72-75 руб. В таком случае и бюджет перестанет быть остро дефицитным, и экспортерам неплохо. Евро вырос к 81,00 руб. и может закрепиться в рамках 80,70-81,60 руб. без проблем.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»