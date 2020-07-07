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«Фридом Финанс»: Норникель снова в рядах аутсайдеров

7 июля 2020

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на положительной территории. Ход торгам задавал благоприятный внешний фон. Акции Яндекса (+3,28%) и QIWI (+5,18%) успешно отыграли выход Nasdaq на новый исторический максимум. Акции ТГК-1 (-5,15%) упали из-за прохождения дивидендной отсечки. EUR/RUB укрепилась до 81 на фоне роста котировок основной валютной пары, USD/RUB поднялась выше 71,65.

Несмотря на активный рост цен на цветные металлы, Норникель (-3,63%) и Русал (-0,43%) оказались в лидерах снижения после публикации Росприроднадзором оценки ущерба от аварии в Норильске, составившей 148 млрд руб. С учетом сравнительного размера экономик это существенно выше, чем ущерб от аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP. Тем не менее потери удастся возместить после продажи ГМК трех своих последних месторождений в Австралии корпорации BHP.  В то же время систематическое формирование негативного новостного фона вокруг компании сигнализирует об усилении оценочных рисков  позитивных прогнозов по бумагам сектора цветной металлургии и рынку в целом.

Решение о выплате Ростелекомом по итогам 2019 года дивиденда в размере 5 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию (+1,15%) и (+3,23%) отражает уверенность руководства компании в стабильности позитивных трендов для финансовых показателей компании. Результаты будут улучшаться с присоединением Теле2 и органическим ростом бизнеса. Прогнозы этого роста, возможно, немного повышаются на фоне улучшения внешней и внутренней макроэкономической статистики.

Ожидаем разнонаправленную динамику.  Ориентир в паре USD/RUB: диапазон 70,95-72,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2790-2880 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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