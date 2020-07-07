ПСБ: Без сильных движений с утра

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет утром порядка 0,8%, отступив ниже 43 долларов за баррель. Также давление на рубль может оказать умеренное ослабление валют развивающихся стран. Несмотря на это в начале сессии мы ожидаем стабилизации рубля у уровней вчерашнего закрытия, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции чуть ниже 72 рублей. Сдерживающим фактором для ослабления рубля может стать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям в американской валюте после нескольких сессии уверенного роста. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может продолжить восходящую динамику и предпринять попытку подъема в середину диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам понедельника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 0,6%, поднявшись до 71,8 рубля, евро прибавил 1,2%, закончив день в районе 81,2 рубля.