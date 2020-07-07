ИАЦ «Альпари»: Рубль потерял равновесие

Рубль потерял равновесие

В понедельник, 6 июля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,64%, до 71,82 руб., евро/рубль - на 1,17%, до 81,23 руб., фунт/рубль - на 0,72%, до 89,72 руб.

На дневной сессии курс доллара повышался до 72,10 руб. Покупатели были активными на фоне ужесточения санкционной риторики со стороны США и Великобритании. США рассматривают свои санкции за якобы подкуп ГРУ талибов с целью убийства американских солдат в Афганистане. Британия ввела санкции против лиц связанных с «делом Магнитского».

Дополнительное давление на российскую валюту могли оказать данные Минфина РФ. Они отразили сокращение продаж валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство в июле направит на продажу валюты в рамках бюджетного правила 125,6 млрд рублей ($1,75 млрд по текущему курсу) по сравнению с 203,7 млрд рублей в июне.

К концу торгов российская валюта частично восстановила утраченные позиции на фоне ослабления доллара США и повышения роста котировок. Цена на нефть повышалась до $43,68 долларов за баррель.

Кроме нефтяного рынка рубль черпал силы от положительной динамики фондовых индексов. Основные фондовые индексы в США выросли от 1,6% до 2,5%. Индексы в Европе выросли от 1,5% до 1,75%. Поддержку рынку оказал рост деловой активности в Китае. В Шанхае фондовый индекс вырос на 5,7% и достиг максимума за пять лет.

Во вторник, 7 июля, на торгах Азии нефть сорта Brent стоит $42,82. Цена снизилась на 0,69%. Основные валюты торгуются в узком диапазоне в ожидании открытия европейской сессии. Фьючерс на индекс SP500 снизился на 0,16%, до 3166,50. С одной стороны, у инвесторов есть повод продавать рубль. С другой стороны, его поддерживает дорожающая нефть. Инвесторы демонстрируют оптимизм на фоне продолжающейся разработки лекарственных средств от коронавируса, чтобы побыстрее выйти из затянувшегося кризиса. На текущей неделе доллар может задержаться в диапазоне 70,50 – 72 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»