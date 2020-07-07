ИАЦ «Альпари»: Рубль дешевеет на фоне растущих акций и нефти

В понедельник, 6 июля, ралли на большинстве мировых фондовых рынках продолжалось. Выступление президента США Дональда Трампа, в котором он объявил о подготовке пакета новых стимулов для экономического роста, способствовало хорошему подъёму котировок американских акций. Так, в понедельник индекс Dow вырос на 1,78%, S&P 500 – на 1,59%, а индекс биржи Nasdaq поднялся на 2,21%. Большинство фондовых рынков Азии с утра растут.

На российском фондовом рынке рост продолжался, как и на мировых рынках. Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, до 2835,18 пунктов, а индекс РТС повысился чуть меньше, на 0,97%, до 1247,14 пунктов.

Локомотивами роста на российском рынке акций в понедельник стали бумаги технологических компаний, вдохновлённые налоговыми послаблениями для отрасли, а также акции телекоммуникаций и непродовольственной торговли. Так, сильнее всех в первый рабочий день недели подорожали бумаги технологической компании QIWI (+5,18%); выросли в цене привилегированные акции «Ростелекома», (+3,23%), а также акции «Детского мира» (+3,17%). Хуже рынка торговались акции энергокомпании «ТГК-1» (-5,14%), а также акции «Норильского никеля» (-3,9%) на новостях о крупной сумме штрафа, которую корпорации придётся выплатить за нанесённый экологический ущерб в связи с разливом топлива из-за аварии на принадлежащей корпорации ТЭЦ. Прогнозируем, что сегодня индекс РТС проведёт торги в коридоре 1240-1260 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале значений 2830-2860 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в понедельник выросла на 0,63%, и, несмотря на скромные темпы роста, обновила локальный максимум и подорожала до $43,06 за баррель. Цена техасской марки WTI выросла посильнее, на 0,98%, до $40,66 за баррель. Росту способствовало официальное заявление Саудовской Аравии, что она не намерена развязывать новую ценовую войну и рассчитывает на то, что нарушители дисциплины в ОПЕК (Нигерия и Ангола) примут скорейшие меры по исполнению своих квот на сокращение добычи нефти. Сегодня с утра после жёстких заявлений президента Трампа и некоторых других официальных лиц США в адрес Китая цены на нефть идут вниз: Brent теряет в стоимости 0,6%, а WTI снижается в цене на 0,73%. Мы ожидаем коридор по цене Brent на сегодня в $41,5-43 за баррель.

Курс доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник хорошо вырос, повысившись на 46 коп. (+0,64%), до 71,83 руб. Обменный курс евро к рублю взлетел на 91 коп. (+1,13%), до 81,2 руб., вернувшись на уровни конца апреля текущего года. Такому росту мировых резервных валют по отношению к российскому рублю могло способствовать заявление Минфина РФ о том, что в июле объём покупок иностранной валюты на бирже будет сокращён вдвое, что означает фактическую корректировку «бюджетного правила» в сторону смягчения, попросту говоря – не в пользу укрепления рубля. Мы ожидаем, что сегодня доллар будет торговаться в интервале 71-72 руб., а евро - в коридоре 81-82 руб. Рубль по отношению к евро выглядит сильно перепроданным, поэтому можно ожидать, что на отметке около 82 руб. евро может начать коррекцию вниз по отношению к рублю.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»