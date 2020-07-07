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Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

7 июля 2020
ЦБ РФ с 8 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,1719 руб.
  • 1 евро - 81,4676 руб.
  • 10 китайских юаней - 102,7420 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8310 р. (1,16%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9095 р. (1,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3180 р. (1,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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