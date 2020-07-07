«Фридом Финанс»: Пауза после китайского ралли

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США резко выросли 6 июля. Оптимизм в инвесторов вселило восстановление активности в сфере услуг в США за июнь и ожидаемое оживление экономики Китая. Это отодвинуло на второй план опасения, связанные с продолжающимся всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией в Штатах. Индекс бизнес-активности в непроизводственной сфере в стране за июнь подскочил с майских 45,4 до 57,1 пункта — самого высокого уровня с февраля.

S&P500 по итогам дня прибавил 1,59%, достигнув 3180 пунктов. Акции финансовых и технологических компаний опередили индекс широкого рынка. Единственным сектором, закрывшимся в минусе, стал коммунальный.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику на фоне ралли китайских индексов и продолжающейся пандемии. В США общее количество зараженных COVID-19 превысило 3 млн. Эпидемия по-прежнему распространяется быстрыми темпами. В день заболевают более 50 тыс. В то же время некоторые инвесторы связывают рост заболеваемости с массовым тестированием, поэтому сохраняют оптимизм.

В фокусе внимания следующий пакет фискальных стимулов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не исключил возможности нового раунда прямых выплат гражданам. На этот раз деньги могут получить лишь американцы с низким доходом, а не все, как весной. Кроме того, новый пакет мер помощи может включать продление действия повышенных пособий по безработице и расширение поддержки местных бюджетов.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng — 1,4%. Шанхайский CSI 300 продолжает ралли, поднимаясь на 0,4% на фоне повышения интереса к китайскому фондовому рынку. Биржи Европы снижаются в пределах 1%. Европейская комиссия ухудшила прогноз для еврозоны и ждет падения экономики по итогам года на 8,7%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 0,66%. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $43 за баррель. Золото опустилось ниже $1780 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится к 3150 пунктов.

7 июля за второй квартал отчитается производитель одежды Levi Strauss & Co. Как ожидается, компания сообщит о снижении выручки на 57% из-за временного закрытия магазинов. Это также может привести к убыткам после прибыли годом ранее. Инвесторы будут следить за комментариями по текущим уровням спроса и за показателями в азиатском сегменте бизнеса компании, так как многие страны региона начали ослаблять карантинные меры раньше других.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 15 из 100. Вместе с тем показатель меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина S&P500 становится более благополучной, но неопределенность в отношении перспектив пока сохраняется. Как и ожидалось, индекс заполнил гэп от 11 июня, оставаясь над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD улучшается, но все еще в минусе. Отсутствие определенности говорит пока в пользу консолидации S&P500 выше 3000 пунктов.