ИАЦ «Альпари»: Рынку акций нужен свежий воздух

К вечеру вторника отечественный рынок ценных бумаг чуть снижается. Рынок, конечно, смотрится разбалансированным и волатильным за счет обилия реакций на совершенно относительные новости. Рубль который день играет в канатоходца, нефть то чуть отрастает, то снова падает в цене, тема коронавируса именно сейчас не пугает, но все выглядит как-то очень шатко. В результате инвесторы слегка продают, но не расслабляются и очень внимательно следят за развитием ситуации.

Индекс МосБиржи консолидируется возле 2827 пунктов и может закрепиться пока в араках 2810-2835 пунктов. Каждый новый заход наверх для рублевого индекс дается все сложнее, потому что фундаментальная основа выглядит так себе. Индекс РТС завис около 1248 пунктов и способен двигаться в пределах 1240-1260 пунктов.

Акции МосБиржи во вторник фигурируют среди лидеров спроса. Рынок полон инвесторов, другое дело, что большинство из них новички - зато с деньгами. Наличие на ключевой площадке движений в любом случае хорошо для МосБиржи и ее ценных бумаг. После закрепления над 123 руб. здесь откроется дорога к 125 руб.

Акции «Сбербанка» прервали восхождение и корректируются, отступая к 211 руб. Можно без напряжения скользить вплоть до 208-210 руб., но дальше рынку придется определится с перспективами: при новом витке снижения откроется дорога к 200 руб.

Завтра, 8 июля, Минфин предложит рынку один выпуск ОФЗ. Это нужно, вероятно, чтобы понять потребительский спрос: на вторичном рынке долга ситуация не самая благополучная после того, как ЦБ понизил ключевую ставку и сделал вложения в ОФЗ тем самым менее доходными.

Доллар США к вечеру торгуется по 71,38 руб. и может закрепиться в ближайшей перспективе в пределах 71-72 руб. Стратегически же, «россиянин» очень четко и понятно двинулся туда, где ему в текущей конъюнктуре и место – в области 73-75 руб. Евро стоит 80,63 руб., вероятный коридор колебаний на краткосрочную перспективу - 80,40-81,30.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»