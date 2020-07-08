«Фридом Финанс»: Рынок приходит в норму

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние рынки сегодня корректируются после внушительного прироста на последних сессиях. Динамика индексов в США разнонаправленная. Европа теряет около 1,5%, в тех же пределах закрылись азиатские площадки, индексы развивающихся стран теряют около 1%, нефть прибавляет до 0,5%. Ключевую роль сегодня играет рекордная статистика заболеваемости COVID-19 в США.

РТС сегодня торгуется вверху диапазона 1230-1250 пунктов, что находится на уровнях предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи закрепился на отметках 2810-2830, что также повторяет динамику предыдущего дня.

Волатильность на рынке сегодня слабая, и причин для ее роста пока нет. Мы ожидаем, что в среду торги пройдут по схожему сценарию. Ключевые индикаторы будут торговаться в диапазоне 1230-1260 по РТС и 2790-2820 по индексу Мосбиржи.

В лидерах роста сегодня акции Московской биржи (+3,7%). Бумага активно растет с начала июля и уже на 2/3 закрыла дивидендный гэп, образовавшийся в середине мая. Ключевым уровнем на этой недели может стать 125 рублей на штуку. Если удастся закрепиться выше нее, то уже в этом месяце вполне возможно повторение абсолютных максимумов впервые с конца апреля. Однако при этом наш базовый сценарий – консолидация акции между уровнями 120-125 рублей.

Заметно оживились акции Сургутнефтегаза (+2,7%). Но пока текущий боковой тренд не прерван. На ближайшие недели наиболее вероятным сценарием выглядит движение в коридоре 38,4-40,4 рубля за штуку. Краткосрочно бумаги могут укрепиться на 1-2%. Также в числе фаворитов сегодня Норникель (+1,8%), Полиметалл (+1,8%) и Полюс (+1,6%). Цветные металлурги на подъеме вслед за ценами на золото. Унция основного драгметалла сегодня тестирует отметку $1810. Уже на ближайших сессиях мы можем увидеть очередные многолетние максимумы.

Среди падающих акций сегодня выделяется Мосэнерго (-4,8%) в связи с дивидендной отсечкой. Выплата состоится в среду и составит 0,1207 рубля на акцию, что соответствует 5,6% доходности. Среднесрочно акция остается интересной. При благоприятном внешнем фоне дивидендный гэп может быть закрыт в течение месяца.

В валютной секции рубль укрепляется к доллару и евро. Среднесрочно российская валюта останется под давлением. Однако на ближайших сессиях вполне возможен откат еще в пределах 0,5 рубля в каждой из пар. Доллар сегодня торгуется в нижней части диапазона 71,3-72,3, евро – внизу широкого коридора 80,3-81,6. На среду мы закладываем колебания доллара от 70,5 до 71,5, евро – от 79,5 до 80,5.