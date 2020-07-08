Комментарии

ПСБ: Утром продажи в рубле будут преобладать

8 июля 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Продажи в национальной валюте поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку отступления ниже 43 долларов за баррель. Также давление на нее окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют некоторое снижение. В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 71,5 рубля. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рубле, а в случае ухудшения внешних условий, в частности продолжения снижения рынка энергоносителей, может предпринять попытку выхода в середину данного коридора. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски более существенного ослабления национальной валюты, что может вывести доллар к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 73 и 75 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, отыграв часть потерь понедельника. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,5%, отступив ниже 71,5 рубля, евро потерял 0,7%, закончив торги в районе 80,6 рубля. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 8 июля количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч
Крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутском районе, Бодайбо и Ангарске
Иркутскую область открыли для туристов со всей России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги