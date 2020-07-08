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«Фридом Финанс»: Инвесторам не хватает уверенности

8 июля 2020

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вторник завершился небольшим снижением на фоне неоднородной динамики мировых рынков. Акции Полиметалла (+0,92%) и Полюса (+1,49%) отыграли восстановление цен на золото и серебро. Бумаги нефтегазового сектора демонстрировали разнонаправленную динамику в преддверии выхода отчета EIA о запасах нефти. Пара USD/RUB откатилась от сильного сопротивления 72-73  на фоне общего сокращения активности игроков. 

Последние новости о двукратном увеличении плана размещения ОФЗ Минфином отражают фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая способна поддержать отечественный финансовый сектор. Такое развитие событий формирует значительный потенциал переоценки с повышением среднесрочных прогнозов выручки и чистой прибыли Мосбиржи (MOEX:RX 122,92, +3,30%). 

Акции Энел Россия (+0,58%)  последний день торговались с дивидендом. Негативным для них фактором остается одобренное акционерами снижение суммарных дивидендных выплат с 5 млрд руб. по итогам 2018-го до 3 млрд руб. на ближайшие три года.   

Публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США сдерживает спрос на бумаги Роснефти (-0,52%) и ЛУКОЙЛа (-0,16%). После обвала запасов на прошлой наделе на 7,2 млн баррелей рынок ожидает их сокращения на 3,5 млн. Статистически риск публикации более благоприятной статистики и разочарования «быков» нефтяного рынка сравнительно высок. 

Ожидаем разнонаправленную динамику.  Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 70,70-71,85, прогноз по индексу Мосбиржи: 2785-2875 пунктов.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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