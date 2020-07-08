ИАЦ «Альпари»: Покупатели доллара стали фиксировать прибыль

Во вторник 7 июля торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,49%, до 71,37 руб., евро/ рубль - на 0,74%, до 80,63 руб., фунт/рубль - на 0,07%, до 89,65 руб.

Рубль с открытия торгов перешел в наступление и к закрытию дня добился прогресса. Он подорожал к иностранным валютам при снижении нефтяных котировок и американских фондовых индексов. Участники рынка закрывали короткие позиции по рублю в рамках фиксации прибыли после того, как был отыгран негатив по антироссийским санкциям.

Американские инвесторы тоже фиксировали прибыль в акциях, опасаясь второй волны коронавируса. Чиновники ФРС США заявили, что без вакцины рост числа случаев коронавируса ограничит потребительские расходы и ударит по рынку труда. Компании столкнутся с новыми проблемами, что негативно скажется на выздоровлении экономики США.

На торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется выше $40 за баррель. Участники рынка сфокусировались на опубликованной положительной статистике в США и Китае, игнорируя рост числа случаев коронавируса в США. Если им сегодня удастся пройти уровень $44,50, рубль получит хорошую поддержку.

Рубль ослаблялся 13 дней подряд. Так как фьючерс на SP500 торгуется в плюсе, то торги на Мосбирже должны открыться укреплением рубля. Сопротивлением для доллара выступит уровень 71,10 руб. Его пробой поможет продавцам вернуть курс на 70,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»