«Альпари Евразия»: Причин для грусти на российском рынке нет

Во вторник основные западные фондовые индексы завершили день снижением из-за продолжающегося развития пандемии коронавируса. На таком негативном фоне российские индексы закрылись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,35%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,06%. Среди лидеров роста – акции самой Московской биржи, (+2,99%) и «Сургутнефтегаз» (+2,09%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,51%.

Сегодня утром площадки стран АТР торговались разнонаправленно. Фондовые рынка Австралии и Японии снижались, в китайских Шанхае и Гонконге, наоборот, росли. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 136 п., вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Неопределенность на азиатских рынках сформировала нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи отметок вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2795-2855 пунктов, по индексу РТС — 1235-1260 пунктов.

Несмотря на падение в начале вчерашней сессии, к концу торгов рубль укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 71,4725 руб. (-35,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 80,6300 руб. (-60 коп.).

Сегодня утром нефть торгуется чуть выше цен вчерашнего закрытия. Это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,8-72,2 руб., для европейской валюты — 79,8-81,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»