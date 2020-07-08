Комментарии

ПСБ: Ожидаем усиления коррекционных настроений на мировых рынках

8 июля 2020

Сегодня, учитывая глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи, вероятно, продолжит снижаться. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках возрастает риск возвращения индекса под отметку в 2800 пунктов. Продажам в национальной валюте сегодня с утра будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей и умеренное снижение развивающихся стран. В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 71,5 рубля. Инвесторы активизировали покупки подешевевших на прошлой неделе рублевых облигаций.

Доходы Газпрома (ПОКУПАТЬ) от экспорта газа за январь-май упали на 53% - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты, которые демонстрирует компания в целом ожидаемы, поскольку цены на газ в Европе, основном рынке Газпрома, держатся на многолетних минимумах из-за роста запасов после теплой зимы, снижения спроса из-за коронавируса и избытка предложения на рынке. Вместе с тем, акции компании обеспечивают дивидендную доходность около 7,6% (дивиденды по результатам 2019 года), что привлекательно в условиях снижения процентных ставок и поддерживает их курсовую стоимость. Однако дивидендный гэп может закрываться длительное время на фоне слабых финансовых результатов текущего года и неопределенности относительно будущих дивидендных выплат акционерам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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