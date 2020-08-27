ИАЦ «Альпари»: Рынок проснулся к вечеру

Сегодня вечером российский рынок ценных бумаг чуть ожил, есть покупки, но динамика курсов валют многих очень нервирует и заставляет держаться подальше от сделок до прояснения ситуации.

Индекс МосБиржи сегодня вырос до 3061 пункта и может следовать далее к 3080 пунктам. Индекс РТС чуть поднялся и находится около 1270 пунктов, сохраняясь тем самым внутри краткосрочного коридора 1250-1280 пунктов.

Сегодня по-прежнему ярко смотрятся акции «М.Видео», где сначала ключевым драйвером были корпоративные новости, а затем подключился эффект толпы. C 27 июля бумага ритейлера выросла с 443,5 руб. до 583,7 руб. Эта тенденция может продлится до исхода лета. При сохранении умеренно позитивного настроя участников рынка акции «М.Видео» с легкостью в течение месяца прирастают почти на 1% в день. Днем отлично себя показывали акции «Яндекса», к вечеру в лидеры вышли бумаги «РусГидро» и «Полюс Золота». В драгметалле снова формируются покупки, и после нескольких дней низкого уровня деловой активности здесь явно нарастает позитив.

Явных аутсайдерских историй на площадке сегодня нет.

Зато в нефти разворачиваются интересные колебания: накануне сырье дорожало в ответ на статистику от API по запасам нефти и нефтепродуктов, сегодня к вечеру снижается на таких же неплохих данных от Минэнерго США. То ли рынок переженил силу своего позитива и сейчас просто выравнивается, то ли уходит эффект от катализатора, который работал ранее - речь идет о сезоне ураганов в Мексиканском заливе.

Рубль в среду снова снижался, что выглядело странно и на фоне «зеленой» нефти, и ввиду успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Тут большое значение сейчас имеют страхи по поводу белорусского «бумеранга» - политическая нестабильность Минска теоретически способна срикошетить по деловой репутации Москвы, и это пугает рынки капитала. Помимо прочего, все валюты развивающихся экономик сейчас под давлением, вниз их тянут турецкая лира и белорусский рубль.

Доллар к вечеру поднялся к 75,58 руб. и может краткосрочно оставаться в диапазоне 75,40-75,75 руб. Евро стоит 89,33 руб., здесь не исключены колебания в пределах 89-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»