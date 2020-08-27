ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль достигла отметки 76 руб.

В среду, 26 августа, торги по рублевым парам завершились ростом. Доллар США укрепился против рубля на 0,07%, до 75,37 руб., евро — на 0,06%, до 89,24 руб., британский фунт — на 0,06%, до 99,65 руб.

Рубль с открытия торговой сессии подешевел к иностранным валютам. Давление на него исходило от заявлений высокопоставленных европейских и американских чиновников относительно предполагаемого отравления Алексея Навального. Власти США, Британии и ЕС опираются на отчёты немецкой клиники и призывают Россию провести прозрачного расследования с ситуацией.

Также источником давления является политический кризис в республике Беларусь. В Белоруссии за организацию протестов были задержаны двое представителей координационного совета оппозиции. Недовольство белорусов растет. Позитивных сдвигов в стране не наблюдается. В России понимают, что ситуация может выйти из-под контроля. Если Александру Лукашенко будет оказана военная помощь, то Запад с ЕС используют ситуации в Беларуси и с Навальным для введения новых санкций в отношении России.

Нерезиденты и так продают ОФЗ, будут ещё больше продавать. Согласно последним данным ЦБ, нерезиденты в июле 2020 года снизили вложения в ОФЗ на 15 млрд руб., или на 0,5%, до 3,053 трлн руб. на 1 августа с 3,068 трлн руб. на 1 июля.

Пара доллар/рубль повышалась до 76,00 руб. На американской сессии доллар США сам попал под давление, поэтому рубль отыграл все дневные потери.

В четверг, 27 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $45,70 за баррель. Рубль уменьшил темпы падения к иностранным валютам, но по-прежнему находится в зоне риска подешеветь к доллару до 76,50 руб.

Одним из ключевых событий сегодняшнего дня являются выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и приближающийся ураган «Лаура». Инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших стимулов со стороны ФРС.

Ураган «Лаура» стал «четвертой» категории. Его скорость достигла 240 км/час. Если еще добавит 11 км, то станет ураганом «пятой» категории. Для рубля ураган не важен, но он оказывает положительное влияние на нефтяной рынок.

Brent торгуется вблизи максимума $46 за баррель. Производители остановили добычу 1,56 млн баррелей в сутки, что составляет 84% от добычи на шельфе Мексиканского залива.

Курс доллара закрылся на уровне 75,38 руб. нужно следить за уровнем 75,17 руб. Если на фоне роста цен на нефть цена опустится ниже обозначенного уровня, то курс доллара быстро снизится до отметки 74,70 руб. В остальном ситуация будет зависеть от новостей из Беларуси и по Навальному.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»