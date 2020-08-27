ПСБ: Ключевые американские фондовые индексы вчера вновь смогли завершить торги ростом

Взлет акций технологических компаний вывел Nasdaq Composite (+1,7%) и S&P 500 (+1,0%) на новые исторические максимумы. Поддержку оказала и макростатистика. Заказы на товары длительного пользования в США в июле показали рост на 11,2% г/г при консенсусе в 4,8% г/г (+7,7% в июне), что сигнализирует о росте деловой активности в экономике. Сохранить рынкам «бычий» настрой может информация об успехах в разработке вакцины и способов лечения коронавируса, а также стимулирующая монетарная политика ведущих центральных банков, которые продолжат поддерживать экономику за счет удержания низких процентных ставок и покупок государственных облигаций. В этом плане рынки ждут от сегодняшнего выступления главы ФРС Дж Пауэлла по монетарной политике позитивных сигналов о начатом пересмотре стратегии регулятора, что сможет поддержать риск-аппетит. С другой стороны, сдержать рост способна геополитика. Между США и Китаем вновь обозначилась напряженность в Южно-Китайском море.

Сегодня настроения на мировых рынках остаются смешанными. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, где после вчерашнего снижения к росту вернулся китайский рынок, чему отчасти способствовала статистика. Рост прибылей промышленный предприятий КНР в июле составил 19,6% (+11,5% в июне), что выступает позитивным сигналом, после невыразительной динамики промышленного производства в прошлом месяце. Фьючерсы на индексы в США в небольшом минусе, а европейский рынок, наоборот, торгуется в зеленой зоне. Сегодня, скорее всего, в преддверии выступления Дж. Пауэлла инвесторы займут выжидательную позицию, поэтому торговая активность может быть невысокой. Также на сантимент могут повлиять данные по пособиям по безработице в США и выход второй оценки ВВП по итогам второго квартала.

Вчера индекс Мосбиржи (+0,8%) вслед за мировыми площадками и благодаря восходящей динамике фишек нефтегазового сектора смог завершить торги ростом. По нашему мнению, российский рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем закрепление индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов и попыток сохранить позитивный настрой при поддержке нефтяных котировок. Из корпоративных событий отметим отчетность Лукойла.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк