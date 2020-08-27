«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 27 августа в коридоре 1260-1285 пунктов

В среду, 26 августа, большинство западных фондовых площадок выросло. Вслед за общемировой тенденцией подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,76%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос меньше, на 0,48%. Среди лидеров роста – «РусГидро» (+3,76%) и «Сургутнефтегаз» (+3,3%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,3%.

Утром четверга площадки стран АТР торговались без общего направления, Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 474 п., на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Разнобой на утренних торгах в Азии не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3020-3080 пунктов, по индексу РТС — 1260-1285 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие опубликует «Лукойл».

Рубль в среду вновь снизился, но на этот раз достаточно скромно. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,3775 руб. (+5 коп.). Европейская валюта выросла до 89,2400 руб. (+5,5 коп.). Утром среды нефть торговалась с небольшим повышением к уровням вчерашнего закрытия, это задает умеренный позитив перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,6-76,1 руб., для европейской валюты — 88,3-90,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»