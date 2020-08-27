ПСБ: В ближайшие дни пара рубль/доллар останется в диапазоне 74,5-76,0 руб

Сегодня, скорее всего, в преддверии выступления Дж. Пауэлла инвесторы займут выжидательную позицию, поэтому торговая активность может быть невысокой.

Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем закрепление индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов и попытки сохранить позитивный настрой при поддержке нефтяных котировок.

Ожидаем, что в ближайшие дни пара рубль/доллар останется в диапазоне 74,5-76,0 руб/ Геополитические риски и ослабление рубля в последние недели существенно снизили интерес к ОФЗ.

Минфин РФ вчера на аукционе продал 4-летний флоатер ОФЗ-ПК 24021 на 85,2 млрд руб. при довольно большом спросе 297,4 млрд руб.



Polymetal (ПОКУПАТЬ) в I полугодии увеличил EBITDA в 1,5 раза, до $616 млн - (ПОЗИТИВНО):



Полиметалл ожидаемо показал сильные результаты по итогам полугодия за счет повышения цен на золото и серебро на 25% и 10% соответственно, но при снижении продаж золота на 1% г/г, серебра на 4% г/г з-за разрыва между производством и продажами концентрата, который, как ожидается, будет компенсирован во II полугодии. Несмотря на негативное влияние Covid-19 прогноз производства по итогам года был подтвержден на уровне 1,5 млн. унций., как и ожидаемые совокупные затраты (AISC) на унцию в районе $850-900. Capex остался неизменным на уровне $475 млн. Компания допускает выплату в виде дивидендов 100% FCF (если он будет больше 50% скорректированной чистой прибыли), что способно существенно увеличить дивидендную доходность в 2021 году. С учетом изменений Полиметалл может выплачивать дивиденды два раза в год. Учитывая текущее финансовое положение и наши ожидания по дальнейшему росту цен на золото мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании.