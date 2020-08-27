Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 августа: 4 659,2700 руб/1 г золота и 64,1000/1 г серебра
27 августа 2020
ЦБ РФ с 27 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 659,2700 руб.
- 1 грамм серебра - 64,1000 руб.
- 1 грамм платины - 2 239,1699 руб.
- 1 грамм палладия - 5 257,9102 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
46,6001 р. (1,01%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6300 р. (0,99%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,4000 р. (1,38%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
68,9701 р. (1,33%).
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