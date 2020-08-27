Комментарии «Фридом Финанс»: Направление рынкам укажет глава ФРС Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1% на фоне небольшого снижения фьючерсов на американские фондовые индексы, а также цен на нефть и большинство цветных и драгоценных металлов. Сегодня в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Если он заявит, что текущие темпы роста ставок UST избыточно высоки, это поддержит спрос на инструменты с пониженным риском. Накануне рынок США и большинство товарных фьючерсов активно росли под влиянием ситуации с ликвидностью, улучшающейся макроэкономической статистики и отсутствия негативных сигналов от регуляторов.



Позитивной новостью для российского рынка стало успешное размещение Минфином ОФЗ-ПК 24021 на 85,2 млрд руб. при рекордном спросе на уровне 297,4 млрд руб. Важно отметить, что в условиях стимулирующей и защищающей инвесторов политики властей санкционные риски минимизируются.



В лидерах роста на ожидании включения ее депозитарных расписок в базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 18 сентября оказались бумаги Mail.ru. Это решение будет способствовать пассивному притоку средств индексных фондов в капитал компании. Эти поступления могут достигать нескольких процентов капитализации Mail.ru. Однако основные риски вложения в эти бумаги включение в индекс не уменьшит. Консенсус закладывает прибыль компании на уровне 12 млрд руб. по итогам текущего года. Эти ожидания крайней завышены с учетом убытка в 4 млрд руб., который Mail.ru получила за первое полугодие. При этом для прибыли компании за второе полугодие 2017-2019 годов была характерна сезонная нестабильность, что также уменьшает вероятность реализации прогноза. Рынок в этой ситуации может ориентироваться лишь на неустойчивые долгосрочные прогнозы, касающиеся эффекта от сотрудничества со Сбербанком. Операционные результаты Mail.ru затрудняют определение ее справедливой стоимости. К тому же постепенное ослабление спроса на входящие в Nasdaq Composite акции затрагивает и бумаги Mail.ru.



Хуже рынка выглядят акции Газпрома, на которые давят угрозы новых санкций США в отношении России. Также негативна для котировок корпорации не демонстрирующая роста вслед за нефтью цена контрактов на газ, которые традиционно отличаются сравнительно низкой ликвидностью.



Стабильные цены на сырье и позитивная динамика на фондовых площадках США позволяют рассчитывать на выход отечественного рынка в плюс. Вместе с тем наметившаяся тенденция к снижению на зарубежных площадках создает риски для реализации этого сценария. Также развороту до конце недели могут способствовать сегодняшние заявления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и недавняя публикация протоколов июльского заседания ФРС.



Цель по закрытию торгов 28 августа для индекса Мосбиржи: 3020-3075 пунктов. Диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,75-76,40 и 88,40-90,25 соответственно.

eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







