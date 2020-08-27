«Фридом Финанс»: S&P500 продолжает бить рекорды

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 августа американские индексы завершили уверенным ростом. Поддержку покупателям оказала сильная отчетность технологических гигантов и сильная макростатистика. S&P500 поднялся на 1%, достигнув исторического максимума на отметке 3478,73 пункта. NASDAQ прибавил 1,7%, Dow Jones подрос на 0,3%. Лучший результат продемонстрировали сектора коммуникаций (+3,7%) и ИТ (+2%). Слабее рынка выглядели энергетика (-2,2%) и коммунальные услуги (-1,2%).

На мировых фондовых площадках сегодня наблюдается смешанная динамика. Внимание инвестиционного сообщества будет сосредоточено на выступлении главы ФРС на форуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что Джером Пауэлл обозначит дальнейшие стратегические планы Федрезерва, а также назовет инструменты для достижения целевых показателей инфляции, которые могут быть обновлены.

По состоянию на конец июля Китай закупил американских отваров на 28,1% от запланированного на текущий год объема $171 млрд. Таким образом, предусмотренные торговым соглашением с США параметры, возможно, не будут соблюдены. Между тем в течение последних месяцев китайская сторона наращивает объем экспорта из Штатов, что отражает ее стремление соблюсти договоренности и сохранить соглашение в силе.

Республиканцы готовят предложение о пакете стимулов на $500 млрд, включающем пособия по безработице, кредиты малому бизнесу, расходы на тестирование, лечение и вакцины от COVID-19. CNBC полагает, что демократы не поддержат этот проект, так как в нем не предусмотрены прямые выплаты населению.

Ключевые азиатские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Японский Nikkei снизился 0,35%, китайский CSI300 вырос на 0,54%, на фоне сильной статистики КНР. Гонконгский Hang Seng потерял 0,81%. Европейский индекс Stoxx 50 опускается на 0,4%.

Сегодня спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, смешанный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,68%. Золото дешевеет на 0,5%, до $1945. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется около отметки $45,6. Аппетит к риску слабеет. Мы ожидаем, что на открытии S&P500 снизится в район 3472 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, которое, по предварительным оценкам, сократится на 100 тыс., до 1 млн. Также будет представлен индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за июль. Прогнозируется рост на 3% м/м. Кроме того, выйдет пересмотренная оценка динамики ВВП за второй квартал. Ожидается падение базового показателя экономики на 32,5% г/г.

Квартальную отчетность представит один из лидеров в области решений для виртуализации VMware (VMW). Консенсус закладывает рост выручки на 14,9% г/г и повышение EPS на 47% при увеличении операционной маржинальности. Компания получила преимущества благодаря введенным в отчетном периоде карантинным ограничениям и масштабному переходу в режим удаленной работы.

Будет опубликована отчетность за второй квартал одного из ведущих разработчиков облачного ПО для управления персоналом Workday (WDAY). Согласно ожиданиям рынка, выручка компании вырастет на 17,5%, маржа EBITDA повысится с 1,9% до 25,8%, EPS составит $0,66.

Квартальные результаты Dollar General (DG), как ожидается, могут стать одними из лучших в секторе розничной торговли. Выручка ретейлера, согласно консенсус-прогнозу, вырастет на 26,7%, EPS увеличится на 73%, что существенно превысит темпы прошлого года.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, обновив исторический максимум. Предыдущий гэп на уровне 3418 пунктов остался незакрытым. При этом признаки слабости сохраняются. Объемы торгов в последние дни растут, но остаются ниже средних. MACD по-прежнему на положительной территории, но индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что предвещает фиксацию позиций. Усиливается вероятность закрепления индекса широкого рынка выше поддержки на уровне 3390 пунктов. С учетом этого полагаем, что в результате возможной коррекции ниже этого уровня S&P500 не опустится.