ПСБ: Цены на газ возвращаются к уровням начала года, позитивно для Газпрома

После многолетних минимумов, которые были еще в июне, цены на газ на всех направлениях начали расти. Это позитивно для Газпрома, считают аналитики ПСБ. Дополнительную поддержку оказывает и падение экспорта американского СПГ, который стал слишком дорогим. Однако глобально восстановления цен на газ до докризисных уровней эксперты не ожидают в ближайший год-два из-за разбалансированности рынка.

- На фоне приближения осенне-зимнего периода, подъема цен на нефть и восстановления экономики Китая (к примеру, пром.производство вернулось к уровням 2019 г.) цены на газ на всех направлениях приблизились к уровням начала года.

Собственно, мы ожидали такой динамики, предполагая, что в июне-начале июля ценовое «дно» будет пройдено. Так, на текущий момент цены на хабе TTF в Нидерландах поднялись до 92,5 долл./куб.м, на хабе Henry Hub в США – до 83 долл./куб.м, а цены на СПГ в Японии превысили 140 долл./куб.м. Таким образом, частично возвращается премиальность азиатского рынка.