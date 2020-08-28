«Фридом Финанс»: Напряжение на рынках растет

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки сегодня смешанно реагируют на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о смене долгосрочной стратегии, которую в США не пересматривали с 2012 года. Новая цель американского регулятора – разогнать инфляцию выше 2%, поднять производство за счет слабого доллара и побороть всплеск безработицы. Более конкретных ориентиров Пауэлл не дал, что может быть расценено как намерение регулятора дальше наращивать баланс, накачивая экономику бесплатной ликвидностью. Индексы США поднялись в пределах 1%, Европа торгуется нейтрально, индексы Азии разнонаправленны, фонды развивающихся стран падают.

К общему напряжению добавилась падающая нефть. С локального пика $46,3 за баррель марки Brent, который был достигнут этим утром, рынок отступил вниз к уровню $45,5. Фактор урагана в Мексиканском заливе перестает подогревать котировки. Однако не исключено, что до конца недели мы еще увидим нефть в диапазоне $46,5-47 за баррель.

В ключевых российских индексах произошел заметный откат вниз. РТС теряет более 1%, выходя на трехнедельные минимумы. Рынок сумел пройти ниже уровня 1260 пунктов. Если не будет поддержки со стороны внешних площадок, то возможна консолидация около 1250. Если негатив возобладает, то нельзя исключать падения на минимумы месяца – в районе 1230 пунктов. Позитивный сценарий в пятницу предполагает умеренный рост не выше 1280 пунктов.

Индекс Мосбиржи, подгоняемый сегодня укрепляющимся рублем, теряет более 1,5%. Рынок с трудом удержался выше 3000 пунктов, растеряв весь прирост последних четырех сессий. Ожидаем в пятницу слабый рост в диапазон 3030-3050. Штурм отметки 3100, по всей видимости, откладывается на следующую неделю.

Среди основных бумаг сегодня позитивной динамикой выделяется Магнит (+1,2%). Бумаги ретейлера на этой неделе уверенно себя чувствуют, показывая четвертую подряд растущую сессию, невзирая на поведение широкого рынка. С текущей отметки 4720 наиболее вероятным сценарием видится коррекция вниз. Оптимальной целью для снижения смотрится 4500 рублей, что на 4,6% ниже текущего уровня.

В числе аутсайдеров сегодня расписки TCS Group (-5,5%). Игроки фиксируют прибыль после разгона котировок в предыдущие две недели. Накануне бумага впервые в истории достигла отметки 2050, откуда и началось движение вниз. По нашей оценке, на ближайших сессиях достижим уровень 1830 рублей, что дает потенциал снижения около 3%.

Рубль сегодня укрепляется, частично отыгрывая падение всей этой и конца предыдущей недели. С отметки 75,5 единиц доллар сегодня дешевел до 74,7, но вскоре отскочил снова вверх выше 75. Мы рассматриваем это как коррекционное движение. В пятницу с высокой вероятностью американская валюта пойдет в рост и сможет закрепиться в диапазоне 75,5-76 рублей. Евро сегодня снизился с 89,4 до 88,5 и пока сохраняет потенциал дальнейшего снижения. На следующей сессии мы также ожидаем увидеть умеренный подъем европейской валюты к отметке 89 рублей за штуку.