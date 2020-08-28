ИАЦ «Альпари»: В четверг рынок заполонили медведи

В четверг рынок заполонили «медведи»

На российском фондовом рынке в четверг снова снижение. Те колебания покупателей, которые были заметны минувшим вечером, сегодня переросли в полноценную продажу. Пока снижение идет умеренными темпами, в нем нет хаоса, но кто знает — если нефть уйдет в минус глубже, «медведи» точно расправят плечи.

Индекс МосБиржи отступил к 3009 пунктам вечером, но, как и упоминалось накануне, ничто не мешает ему сползать вплоть до 3000 пунктов включительно. Индекс РТС отступил к 1261 пункту, новая цель просадки располагается на уровне 1250 пунктов.

Акции «Магнита» выглядят сегодня более чем достойно. Бумага растет четвертый день подряд и вместе с рынком, и против рынка. Сегодня день завершается около 4713 руб., и если в пятницу инвесторам удастся подтянуть бумагу выше 4720 руб., можно будет говорить о выходе из диапазона и смене тренда на полноценно растущий.

Весь спектр бумаг компаний нефтегазового сектора к вечеру под давлением из-за провала в нефти. Баррель Brent снизился к $44,81 и может отойти к $44,50, в нефти сейчас много эмоций.

Доллар США быстро дорожает на мировом рынке, но в паре с рублем удивительно спокоен. «Американец» торгуется по 75,10 руб., но остается в локальном диапазоне 75,00-75,75 руб. Евро вечером в четверг отступил к 88,63 руб. и проведет ближайшее время в диапазоне 88,30-89,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»