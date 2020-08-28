«Фридом Финанс»: Отчетность не стала драйвером роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок накануне

Преобладала негативная динамика. Лидерами роста стали бумаги Детского мира (+1,54%). В число аутсайдеров попали акции Тинькофф Банка (-3,47%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 74,50-75,50.

Новости рынка и компаний

Рынок корректируется на фоне снижения цены на нефть. Ураган «Лора» достиг берегов США, но ослаб до уровня тропического шторма. В отдельных районах промышленности, домохозяйствам, городской и транспортной инфраструктуре нанесен значительный ущерб, но угрозы для нефтедобычи и перекачки сырья нет. В связи с этим котировки нефти, как и ожидалось, пошли вниз. Цена барреля Brent достигла $45. Корректируется не только нефтегазовый сектор. Отчетность компаний, в частности ЛУКОЙЛа и Русгидро, не смогла удержать их котировки в зеленой зоне. Впрочем, на фоне ее публикации существенного пересмотра целевых цен крупными инвестдомами не произошло.

ЛУКОЙЛ (-1,71%) в поквартальном сопоставлении сократил выручку за апрель-июнь немного сильнее ожиданий и получил чистый убыток в 18 млрд руб., хотя прогнозировалась прибыль в объеме 22 млрд. Убыток за полугодие составил 64 млрд руб.

У Русгидро (-1,88%) результаты оказались получше. Компании удалось нарастить выручку на 32%, а EBITDA — на 33%. Заметно повысилась рентабельность производства, благодаря увеличению выработки и сохранению контроля над издержками. Операционные прогнозы на третий квартал оптимистичны. И все же это не спасло котировки от коррекции. Впрочем, на наш взгляд, она обусловлена общей динамикой рынка, а фундаментальные факторы сейчас действуют на поведение игроков меньше, чем психологические и технические.



Торговые идеи

Мосбиржа (-1,34%), спек. покупка. Драйвером роста может стать рынок иностранных ценных бумаг, если их доля в обороте вырастет с 0,5% в первый день торгов в несколько раз.

Ожидания

Ожидаем снижение в пределах 0,5%. Ориентир для пары USD/RUB: 74,90-75,60, для индекса Мосбиржи: 2970-3030 пунктов.