Комментарии

ПСБ: Повышение лояльности ФРС к инфляции усилило спрос на локальные гособлигации развивающихся стран

28 августа 2020
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
 
По итогам торгов в четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-9 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,15% годовых (-7 б.п.). В российских евробондах также преобладали покупки. Доходность Russia`29 снизилась до 2,39% (-2 б.п.). Спрос на российские облигации и в целом на риск развивающихся стран в локальной валюте вырос на фоне выступления председателя ФРС, который отметил приверженность к сохранению стимулирующей монетарной политике на долгосрочном горизонте.
 
Джером Пауэлл объявил о новом подходе американского Центробанка, который предполагает сохранение стимулов даже при росте инфляции выше 2% цели.  ФРС будет ориентироваться на средний уровень инфляции, что допускает рост цен выше ориентира в 2% после периодов отставания от него в прошлом. Также Пауэлл отметил, что ФРС будет добиваться максимальной занятости и более широкого  укрепления рынка труда.
 
Сохранение мягкой монетарной политики ФРС в среднесрочной перспективе снижает давление на рубль и будет способствовать сохранению низкой ключевой ставки российским Центробанком продолжительное время (ближайшие 2-3 года), что является благоприятным фактором для рынка рублевых облигаций. По мере ослабления геополитических рисков, связанных в Белоруссией, ожидаем сужения премии в длинных рублевых облигациях к ключевой ставке и снижения доходности 10-летних ОФЗ ниже 6%.
 
Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк» 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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