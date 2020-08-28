ИАЦ «Альпари»: Курс доллара опустился ниже отметки 75 руб.

В понедельник, 24 августа, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,55%, до 74,96 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 88,96 руб., фунт/рубль — на 0,82%, до 98,85 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара скатился до 75,10 руб. в течение часа. Падение цен на нефть оказало ограниченное влияние на рубль. Видимо, спекулянты на внутреннем валютном рынке понимали, что его вызвала фиксация прибыли по длинным позициям после достижения ураганом «Лаура» побережья США.

Российская валюта во время укрепления использовала все повышения нефтяных котировок, что к концу дня позволило паре доллар/рубль закрыться ниже психологически важного уровня 75 руб.

Инвесторы и спекулянты были сфокусированы на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла, поэтому темы по Республике Беларусь и Алексею Навальному отошли на второй план.

Рубль подорожал к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам после выступления председателя ФРС США Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Он заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости и росте средней инфляции 2% в год. Теперь регулятор позволит инфляции превышать 2%, чтобы компенсировать низкую инфляцию.

В качестве первоначальной реакции доллар упал, но затем быстро восстановил потери и начал укрепляться по всему рынку. Его укрепление тоже было ограниченным, так как смена подхода к монетарной политике уже была учтена рынком, а в долгосрочной перспективе она ослабит доллар.

В пятницу, 28 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent находится на уровне $45,59 (+1,06%). Доллар подешевел ко всем основным валютам, кроме японской йены. В лидера роста «австралиец». Можно сказать спрос на рисковые активы остается высокий и распространится на европейскую сессию. За один доллар дают 74,77 руб.

Если по доллару сохранится негативная динамика, то по паре доллар/рубль стоит ожидать падения до 74,25 руб. Не забываем про то, что сегодня пятница. Рубль часто ослабленным уходит на выходные дни. Он может укрепиться в начале торгов и растерять всю прибыль на вечерней сессии.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»