Комментарии ПСБ: Сегодня настроения на мировых рынках умеренно-позитивные Учитывая умеренно-позитивные настроения на глобальных рынках, российский рынок попытается отыграть часть потерь минувшего дня. Для индекса Мосбиржи диапазон 3000-3050 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключаем тестирования его нижней границыРубль на внешнем позитиве и частичном закрытии коротких позиций сегодня будет тестировать на прочность уровень 74,5 руб./долл. Спрос на российские облигации и в целом на риск развивающихся стран вырос на фоне выступления председателя ФРС, который отметил приверженность к сохранению стимулирующей монетарной политике на долгосрочном горизонте



ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) в I полугодии получил убыток размере 64,7 млрд руб. - (НЕГАТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем отчетность ЛУКОЙЛа как умеренно негативную, но ожидаем восстановления в 3-4 кварталах на фоне улучшения ценовой конъюнктуры (ждем возврата цен на нефть в 40-42 долл./барр. в терминах среднеквартальных). Более низкие дивиденды, чем ожидалось, могут быть негативно восприняты инвесторами, но опять же мы видим потенциал для роста FCF во 2-м полугодии, что увеличит предполагаемые дивидендные выплаты. И еще мы считаем положительным факт сохранения денежного потока в плюсе, что вообще позволяет компании в текущих сложных условиях делиться с акционерами. Наша рекомендация по бумагам ЛУКОЙЛа как одной из самой крепких бумаг с точки зрения баланса на рынке нефтегаза, дешевой по мультипликаторам, с очень низкой долговой нагрузкой, понятной стратегией развития – покупать, целевой уровень 6080 руб./акцию (+17,6% от текущих цен).



Чистая прибыль РусГидро (ПОКУПАТЬ) по МСФО в I полугодии выросла до 46,8 млрд руб., EBITDA - до 67,7 млрд руб - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала сильные результаты, превысив ожидания рынка. Наращивание финрезультата было обусловлено и высокими производственными результатами - Русгидро увеличило выработку на 21,8% г/г за 1-е полугодие. При этом рост цен во II ценовой зоне удачно компенсировал снижение в I. Поддержку выручке оказал также ввод проекта Зарамагской ГЭС1. Отметим, что Русгидро еще сильно снизила списания на обесценение по материальным активам - на 67% за 1-е полугодие. В среднесрочной перспективе, если такие списания и вовсе сократятся, то компания сможет увеличить дивиденды акционерам. Пока РусГидро сохраняет планы выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 3,62 копейки на акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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