«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 28 августа в коридоре 1250-1280 пунктов

В четверг, 27 августа, европейские фондовые площадки преимущественно снижались, а американские индексы, напротив, выросли. Вслед за Европой снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,31%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару просел меньше, на 0,66%. Среди лидеров снижения – «TCS» (-4,35%) и «Яндекс» (-2,63%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,57%.

Утром пятницы площадки стран АТР торговались без общего направления: Гонконг и Шанхай росли, Япония и Австралия снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 506 п., на 0,6% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Разнобой на утренних торгах в Азии не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2980-3040 пунктов, по индексу РТС — 1250-1280 пунктов. Сегодня ФосАгро опубликует финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие.

В отличие от акций, рубль после недельного снижения укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 74,9650 руб. (-41,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 88,6000 руб. (-64 коп.). Утром пятницы нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, это задает нейтральный фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,2-75,7 руб., для европейской валюты — 87,7-89,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»