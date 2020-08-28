Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 августа: 4 689,7100 руб/1 г золота и 65,9000/1 г серебра
28 августа 2020
ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 689,7100 руб.
- 1 грамм серебра - 65,9000 руб.
- 1 грамм платины - 2 256,8101 руб.
- 1 грамм палладия - 5 282,8198 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,4400 р. (0,65%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,8000 р. (2,81%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,6401 р. (0,79%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,9098 р. (0,47%).
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