«Фридом Финанс»: ФРС поддержал выигрышную серию S&P500

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Согласно новой стратегии Федрезерва, при нахождении инфляции в течение длительного времени ниже 2% превышение ею заданного уровня в следующий период не приведет к росту ставок. Для инвесторов это стало очередным доказательством намерения регулятора длительное время придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики. Это поддержало рост на рынках. По итогам торгов S&P500 вырос на 0,16%, до 3484,5 пункта, Dow Jones повысился на 0,57%, хотя Nasdaq потерял 0,34% на фоне коррекции технологического и коммуникационного секторов, после ралли в середине этой недели.

На мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы фиксируют позиции в заметно подорожавших акциях технологического сектора и под влиянием изменения политики ФРС. Открытым остается вопрос каким именно образом регулятор будет реализовывать новую политику в нынешних условиях неопределенности. Также до сих пор неизвестно, будет ли использован механизм контроля кривой доходности.

Главный переговорщик США с Китаем по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства Грегг Дуд уклонился от ответа о возможных санкциях в отношении КНР и указал на то, что выполнение обязательств первой фазы внешнеторгового соглашения рассчитано на два года. Риторика Дуда контрастировала с ранее представленным планом поставить выполнение Китаем договоренностей на ежемесячный контроль и повышать импортные тарифы в размере неисполненных обязательств.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз не сумели достичь прогресса в согласовании программы стимулирования экономики в ходе проведенных телефонных переговоров. Медоуз полагает, что решение по пакету стимулов не будет принято до конца сентября.

Ключевые азиатские фондовые индексы завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе. Китайский CSI300 вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,58%. В то же время японский Nikkei снизился 1,41% на фоне отставки Синдзо Абэ. Европейский индекс Stoxx 50 снижается на 0,07%.

Сегодня спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, смешанный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,76%. Золото дорожает на 1,3%, до $1955. Фьючерс на Brent снижается на 0,5%, до $48,8. Аппетит к риску ослабевает. Прогнозируем открытие по индексу S&P500 в зеленой зоне, около отметки 3494 пункта.

Сегодня будут опубликованы августовские индексы деловой активности в Чикаго (прогноз: рост до 52 пунктов) и настроения потребителей от Мичиганского университета (прогноз: рост до 72,8 пункта). Также выйдут данные по расходам физических лиц за июль, которые, как ожидается, повысятся на 1,5% м/м.

За второй квартал сегодня отчитается одно из крупнейших в мире туристических онлайн-агентств Trip.com (TCOM). Прогноз предполагает снижение выручки компании на 73% г/г с убытком на акцию в размере $3,13, тогда как годом ранее Trip.com получила прибыль на акцию на уровне $1,68.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до отметки 14 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, обновив исторический максимум. Предыдущий гэп на уровне 3418 пунктов остался незакрытым. При этом признаки слабости сохраняются. Объемы торгов в последние дни растут, но остаются ниже средних. MACD по-прежнему на положительной территории, но индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что предвещает фиксацию позиций. Усиливается вероятность закрепления индекса широкого рынка выше поддержки на уровне 3390 пунктов. С учетом этого полагаем, что в результате возможной коррекции ниже этого уровня S&P500 не опустится.