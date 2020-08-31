«Фридом Финанс»: Рынок реагирует снижением на смену курса ФРС

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

С утра индекс Мосбиржи снизился на 0,9% несмотря на неоднородную динамику американского рынка. Давление на котировки индекса оказала негативная динамика нефти.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла подтвердило оценки наметившегося возвращения политики ФРС в русло среднесрочных мер, имеющих направленно антидефляционный характер. Такой эта политика была до «коронакризиса». Председатель ФРС заявил о спокойном отношении к тому, что инфляция на «определенное время» поднимется выше таргета 2% для базового индекса частных потребительских расходов (PCE). Кроме того, у регулятора есть планы по введению эластичного целевого уровня инфляции. Это свидетельствуют в пользу повышения требуемого уровня рыночной доходности вложений и позитивно для спроса на риск в среднесрочном периоде.

Однако, судя по динамике вчерашних торгов, для низкодоходных вложений и акций с высоким уровнем капитализации к чистой прибыли изменение курса политики ФРС означают существенное снижение инвестиционной привлекательности. Рынок отыгрывает риск усиления волатильности в связи с данным фактором, новым для оценок.

Поводом для продаж стали новости о возможном уходе премьер-министра Японии в отставку по состоянию здоровья. Япония входит в число локомотивов восстановления, а политика кабинета Абэ носила антидефляционный характер, сопровождалась монетарным стимулированием при структурированной бюджетной поддержке инвестиций и повышении налогов. Опасения, связанные с тем, насколько эффективно новый премьер Японии сможет продолжить, в том с числе, начатые антикризисные программы оказывает на рынок негативное влияние.

Хуже рынка сегодня выглядят акции ЛУКОЙЛа. Ухудшение результатов с точки зрения выручки соответствует прогнозам, сделанным на основе динамики цен на нефть и влияния сделки ОПЕК на показатели компаний нефтегазового сектора. Статистика чистой прибыли и FCF хуже, чем можно было ожидать, руководствуясь указанными выше базовыми для отрасли параметрами. Полагаем, что это связано с разовыми факторами, в том числе с повышением на 40 млрд руб. капзатрат, притом что ранее анонсировалось их сокращение на 50-100 млрд руб. Это может привести к снижению справедливой цены акции ЛУКОЙЛа в среднесрочной перспективе. Тем не менее, долгосрочные оценки компании могут отразить существенный позитивный эффект от улучшения среднесрочных оценок ценовой конъюнктуры на рынке.

Лучше рынка выглядят акции ВСМПО-Ависма. Результаты отчетности по МСФО за полугодие подтверждает заложенные в цену ожидания двукратного падения чистой прибыли по итогам года. Однако операционные показатели сигнализируют о том, что во втором полугодии возможно существенное улучшение финансовых результатов. Этому будет способствовать укрепление рубля на фоне роста цен на нефть, поскольку падение чистой прибыли ВСМПО было вызвано главным образом убытком от курсовых разниц.

Во второй половине сессии 28 августа и на торгах 31 августа возможно снижение рынка под влиянием июльских протоколов сессии ФРС и негативной реакции инвесторов на выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Сказывается и отсутствие значимых внутренних драйверов роста. Например, инвесторов беспокоит отсутствие планов централизованной господдержки банкам и заемщикам. Это способствует выводу капиталов из высокорисковых активов под влиянием ослабления внутреннего инвестиционного фона. Цель на закрытие по индексу Мосбиржи: коридор 2955-3015 пунктов. Ориентир для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,15-75,12 и 88,00- 89,45 соответственно.