ИАЦ «Альпари»: Экономику «тянут» курьеры и сельское хозяйство

Для большинства секторов внутри российской экономики июнь стал месяцем выхода из кризиса. По крайней мере, об этом говорят данные Росстата. Но в целом первое полугодие стало временем испытания экономик на прочность. Согласно цифрам Росстата, прибыль производственного сектора за январь-июнь составила 6,99 трлн руб., она упала на 25,2% в годовом сопоставлении. Убытки при этом оцениваются в 2,68 трлн руб., и это более чем вдвое выше, чем было за аналогичный период 2019 года. Часть бизнеса резко нарастила убытки, но некоторые оказались в плюсе. В числе стабильных лидеров — сельское хозяйство.

Показатели в реальном секторе выглядят вполне достоверно. Действительно, лучше всех сейчас аграриям, что выглядит необычно, так как в последние годы тут прочно укрепилась репутация низкорентабельного и высокорискованного производства, но, с другой стороны, у с/х бизнеса если и были остановки в работе в первом полугодии, то только короткие и в ожидании финансирования.

Вполне возможно, что убытки предприятий розничной и оптовой торговли за июнь выросли на фоне расширения всевозможных издержек — на содержание персонала, выплату долгов за аренду и коммуникации, распродажу продукции ниже себестоимости и прочее. Никто и не рассчитывал, что в июне на рынке резко появятся потребители, так как о платежеспособности населения сегменту розничной торговли хорошо известно. Однако ставка на сезонный всплеск интереса все же присутствовала, она и не сработала. У строителей и девелоперов с ростом убытков все еще прозрачнее: ограничения в деятельности и отсутствие потока покупателей продолжили загонять застройщиков в долговую яму.

Что интересно — дотации правительства семьям с детьми в июне в экономике не оказались. Значит, эти деньги пошли на «поддержание штанов». Например, на то, чтобы расплатиться с долгами. В этом свете будет интересно посмотреть, «найдутся» ли в секторе розничных продаж июльские выплаты.

Как минимум на протяжении третьего квартала в сложной ситуации останутся не только ретейлеры (здесь может «выстрелить» отдельное направление, которое нивелирует негатив в остальных), но и девелопмент. Пассажирские перевозки понемногу оживают. Это в большей степени касается наземного транспорта, поэтому тут убытки будут сокращаться, но авиаперевозчики как были в коме, так в ней и останутся. Королями положения в этом году однозначно будут курьерские службы. Мода на доставку пришла и останется надолго, здесь точно есть, куда развиваться. Список аутсайдеров тоже очевиден — турбизнес и непродуктовый ретейл.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»