Российский рынок не спешит с разворотом вверх

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершают эту неделю на новых исторических максимумах. Рынки воодушевлены решением ФРС начать новый цикл смягчения доллара. Европа снижается в пределах 0,5% после публикации слабой статистики по индексу потребительского доверия в Германии. Азия ранее закрылась преимущественно в минусе. Главной новостью для местных рынков стала готовящаяся отставка премьер-министра Японии. Но при этом сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets в плюсе почти на 1%.



Нефть продолжает консолидироваться возле отметки $45,5. Ураган «Лаура» ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по числу активных буровых вышек. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев было зафиксировано увеличение их числа. Если тренд укрепится, это укажет на увеличение спроса со стороны нефтепереработчиков в США, что отчасти может поддержать котировки нефти. В базовом сценарии на ближайшие сессии мы видим нефть по $44,5-46,5.



РТС держится нейтрально. Долларовый индикатор российского рынка сегодня снижался до 1250 пунктов, но в итоге сумел вернуться в диапазон закрытия четверга – 1260-1270. Не исключаем, что боковая динамика на какое-то время станет преобладающей. В начале следующей недели ожидаем колебания РТС вблизи текущих значений.



Индекс Мосбиржи сегодня повторил поход на недельные минимумы. Индикатор уходил ниже 2980 пунктов. Падение рынка происходит на фоне укрепления рубля, что приводит к валютной переоценке активов. На наш взгляд, в понедельник возможен возврат к отметкам выше 3000 пунктов даже при нейтральном внешнем фоне.

Из крупных фишек сегодня хорошо растет Полиметалл (+3,3%). Бумаги металлурга отыгрывают сильное движение в ценах на золото, которое сегодня прибавляет около 2%. В моменте котировка превысила отметку $1970 и пока держится недалеко от недельных максимумов. На следующей неделе не исключена попытка пойти выше $2000 на фоне слабеющего доллара, которому ФРС задала вполне конкретное направление вниз. Акции Полиметалла сегодня поставили новый абсолютный рекорд, пробившись выше 2010 руб. Бумага уже выглядит перегретой. На ближайшую сессию мы закладываем коррекцию по ней до 1970-1980 руб.



В аутсайдерах сегодня Детский мир (-4,5%). Акции снижаются на фиксации прибыли игроками рынка. На этой неделе был зафиксирован новый посткризисный максимум выше 126 руб. Текущее снижение слишком резко ударило по котировкам. Ожидаем спекулятивный отскок акции вверх с текущих 120 руб. до 123 руб.



Рубль под конец дня заметно укрепляется к доллару, что необычно для последних недель и для пятницы в частности. Со вчерашних 75 сегодня валюта США отступила вниз до 74,2 и затем закрепилась чуть выше этой отметки. Евро слабо изменился, поскольку сегодня он укрепляется к доллару параллельно с рублем. Минимум пятницы составил 88,3. В начале следующей недели ожидаем пару USD/RUB у 75, а EUR/RUB вблизи 89.