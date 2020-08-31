ИАЦ «Альпари»: Рынок закрывает неделю смешанно

Отечественный рынок акций завершает активную неделю смешанными колебаниями. Индекс МосБиржи продавило-таки ниже 3000 пунктов, он балансирует около 2982 пунктов, за неделю рублевый индикатор просел чисто символически, на 0,3%. Индекс РТС спустился к 1265 пунктам, за пять торговых дней он слегка подрос.

Август оказался для российского рынка акций по-настоящему коварным и энергичным месяцем — мы же все-таки говорим о 2020-м, високосном. Индексы МосБиржи и РТС за месяц окрепли на 2,5% каждый. Были шансы на более серьёзный прирост, но последние полторы недели рынок утратил растущий импульс. Будет еще один торговый день в августе — в понедельник, но вряд ли он существенным образом что-то изменит.

В этом месяце было все: и страхи по поводу будущего рынка энергоносителей, и геополитическая неопределённость, и международные ссоры, и резкое падение курса рубля — правда, одновременно с другими валютами развивающихся стран.

Доллар США завершает финальную пятницу августа и лета на уровне 74,22 руб., за неделю «американец» незначительно просел, хотя всего пару дней назад обновлял максимумы с 4 мая этого года и тестировал область 76,00 руб. Все это происходило на относительно стабильном внешнем фоне и нейтральной цене на нефть по всей видимости, Минфин и Центробанк, пользуясь затишьем, поработали с бюджетным дефицитом. Евро к вечеру торгуется по 88,34 руб., за пять торговых дней он подорожал на полпроцента, но также, как и «гринбек», на днях обновлял пики на уровне 89,80 руб.

Осень явно будет не менее активной, чем оказалось лето, но для ее достойной встречи еще нужно отработать понедельник.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»