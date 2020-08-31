«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Аэрофлота

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В фокусе отчетность Аэрофлота

Рынок накануне

Неделя завершилась коррекцией. Лидерами роста стали бумаги Petropavlovsk (+8,68%). Скорректировались после роста накануне акции Детского мира (-4,97%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 74,00-75,00, укрепление национальной валюты было связано с налоговым периодом и небольшим отскоком цены на нефть.

Новости рынка и компаний

Аэрофлот (+1,54%) отчитается по МСФО. Во втором квартале группа перевезла всего 1,7 млн пассажиров (свыше 90% на внутреннем рынке). Это лишь 11% от объема за тот же период прошлого года. Учитывая это, выдающихся результатов ожидать не стоит. Интегральный (с учетом расстояний) оборот упал на 91%. Ситуация осложнилась необходимостью возврата и переоформления билетов. Есть опасения относительно хеджирования валютных и топливных рисков на 2021 год (на период переноса неиспользованных билетов). Долговая нагрузка в первом квартале превысила 4хEBITDA. Государственная поддержка в виде допэмиссии может оказаться недостаточной, если к концу года трафик не восстановится на 90% от прежнего уровня. В июле трафик оставался в 2,5 раза ниже, чем год назад. В августе, возможно, удалось начать компенсировать потери за счет открытия рейсов в отдельные страны, однако, по всей видимости, отставание от нормы еще двукратное. По итогам второго квартала убыток мог превысить 50 млрд руб. без учета субсидий. Между тем системных рисков у компании, на наш взгляд, нет, поскольку государство в любом случае окажет Аэрофлоту необходимую поддержку. Ближайшую цель 88 руб. будем пересматривать по мере изменения ситуации на рынке авиаперевозок.

Торговые идеи

Магнит (-3,34%), спек. продажа. Увеличение объемов реализации, на наш взгляд, уже в целом отыграно. Техническая картина складывается в пользу коррекции к отметке 4250 руб.

Ожидания

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние рынки не дают четких ориентиров. Но на локальном фоне недостаточно оптимизма. Лучше рынка могут торговаться акции ИТ-сектора. Рубль получит поддержку от налоговых выплат и отчетной даты (конец месяца). Ориентир для пары USD/RUB: 74,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2970-3030 пунктов.