ИАЦ «Альпари»: Рубль усилил свои позиции на фоне роста цен на нефть

В пятницу, 28 августа, торги по доллар и евро завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 1,27%, до 74,01 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 88,05 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,82%, до 98,85 руб.

Торги на Мосбирже открылись падение по иностранным валютам. Курс доллара США снизился до 74,20 руб. с открытия торговой сессии. На вечерней сессии доллар подешевел до 74 руб.

Положительное влияние на рубль и негативное на доллар США продолжало оказывать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в четверг на виртуальном симпозиуме в Джексон Хоул.

Глава американского Центробанка заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости и росте средней инфляции 2% в год. Инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

Дополнительную поддержку российской валюте оказала дорожающая нефть, повышение индекса RGBI, а также затишье в деле Алексея Навального. Нефть сорта Brent подорожала на 1,62% до $45,85 на фоне общего ослабления доллара. Он начал дешеветь с азиатской сессии после появления новости о том, что Синдзо Абэ, занимающий пост премьер-министра Японии, уйдет в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Укрепилась японская йена, а с ней и другие основные валюты. Индекс государственных облигаций России вырос на 0,12%, до 153,59.

В понедельник, 31 августа, на торгах в Азии баррель Brent подорожал до $46,06. Несмотря на повышение нефтяных котировок, рубль торгуется в минусе на валютном рынке. Можно сказать, что он не получит поддержки на открытии.

Ситуация в республике Беларусь остается напряженной. В Минске с новой силой возобновились протесты против победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Лукашенко считает, что протестная активность в стране пошла на убыль.

Общий настрой к рублю положительный. Рубль усилит свои позиции если с первого раза пройдёт уровень поддержки 73,80 руб. По паре евро/рубль ожидается снижение до уровня 87,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»