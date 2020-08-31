Комментарии ПСБ: Внешний фон способствует росту в начале торгов Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Мировые рынки продолжают устанавливать исторические и локальные максимумы на фоне веры в активное восстановление мировой экономики и ожиданиях удержания мировыми Центробанками мягкой денежной-кредитной политики продолжительное время.



При этом ситуация с распространением коронавируса в мире в последнее время также играет на руку покупателям. Снижение темпов роста числа заболевших в США с июльских пиков почти в два раза без введения повсеместных карантинных ограничений дает инвесторам надежду, что аналогично ситуация может сложиться и в Европе, где в некоторых странах наблюдается активизация коронавируса, – правительствам не придется вводить дополнительные ограничения, что снизит влияние пандемии на экономики данных стран. Однако отметим, что дальнейший активный рост числа заболевших в мире еще может оказать негативное влияние на экономики отдельных стран и мировую экономику в целом, как минимум с точки зрения потребительской активности.



В ходе же предстоящей недели внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономических данных. Так, существенное влияние на настроения инвесторов может оказать статистика по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США в августе. Публикуемые цифры покажут продолжается ли восстановление деловой активности, что может привести к пересмотру инвесторами ожиданий относительно динамики восстановления мировой экономики. Плюс к этому отметим выход данных по безработице в Германии, инфляции в Европе, а также блок статистики по рынку труда США – количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.



Из важных факторов выделим и отношения между США и Китаем. Дальнейшее давление Штатов на китайские компании может привести к росту напряженности между странами, что активизирует риски введения тарифов на китайские товары в США, а значит приведет к пересмотру инвесторами ожиданий относительно динамики мировой торговли и мировой экономики в негативную сторону.



Что же касается настроений на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В пределах 1,3% растут ведущие азиатские площадки. Исключение составляет южнокорейский рынок, теряющий порядка 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 46 долларов за баррель.



На таком фоне сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях. Так, индекс МосБиржи в первые часы предпримет попытку отыгрыша части пятничных потерь и сделает шаг в сторону 3000 пунктов. Однако, в случае отсутствия улучшения внешнего фона в ходе торгов, маловероятно, что рынку удастся дотянуться до данной отметки и тем более преодолеть ее. В результате, в ходе дня ожидаем удержание индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2950-3000 пунктов с возможностью отступления к его нижней границе в случае ухудшения мировой конъюнктуры.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня российская валюта может перейти в консолидацию у уровней пятничного закрытия. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут существенных поводов для направленного движения в рубле. В результате пара доллар/рубль начнет неделю чуть выше 74 рублей. Однако в ходе торгов национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления, начатого во второй половине предыдущей недели. В результате, в случае стабильной ситуации на внешних площадках, американская валюта к концу сессии может уйти ниже 74 рублей. При этом на ближайшие сессии для пары доллар/рубль актуальной остается верхняя половина диапазона 70-75 рублей. info4

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